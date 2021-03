Polizei auf Protestaktionen vorbereitet

Es gehe darum, „gemeinsam maskenfrei einzukaufen“ – ein derartiger Aufruf zirkuliert seit einigen Tagen in den sozialen Medien: Kritiker der Coronavirus-Maßnahmen und der Maskenpflicht sollen zu einer bestimmten Uhrzeit in ausgewählte Supermarkt-Filialen in ganz Österreich erscheinen. Dort sollen sie dann gemeinsam ohne Maske einkaufen – quasi als Zeichen des Protests. Auch fünf Filialen im Burgenland sind bei dem Aufruf erwähnt.

Polizei will präsent sein

Von der Landespolizeidirektion hieß es am Freitag, dass man mit den Supermärkten bereits in Kontakt stehe, die Filialen seien sensibilisiert worden, die Polizei werde zum genannten Zeitpunkt präsent sein. Ob die ganze Aktion überhaupt stattfinden wird, ist momentan ohnehin ungewiss: In den sozialen Medien gibt es mittlerweile Aufrufe, dass die Aktion doch nicht stattfinden soll. Die Polizei sei jedenfalls vorbereitet, hieß es gegenüber dem ORF Burgenland.

Polizei will Protest-Spaziergang überwachen

Für den kommenden Sonntag ist dann ein Spaziergang in Eisenstadt geplant – angemeldet unter dem Titel: „Die Gefährdung der Grund- und Freiheitsrechte durch den derzeitigen Lockdown und die Coronagesetzgebung“. Die Veranstaltung wurde von der Polizei genehmigt, man rechnet mit 100 bis 150 Teilnehmern. Die Polizei wird diesen Spaziergang durch die Eisenstädter Innenstadt überwachen und dabei vor allem die Einhaltung der Coronavirus-Bestimmungen kontrollieren. Bei der letzten derartigen Veranstaltung in Eisenstadt sei alles ruhig verlaufen, hieß es von der Landespolizeidirektion.