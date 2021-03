Chronik

Schwestern in Not

In Bocksdorf (Bezirk Güssing) sind zwei Schwestern in Not geraten. Der Vater der beiden jungen Frauen starb vor drei Monaten nach einer schweren Erkrankung und Covid-19-Infektion. Jetzt kämpfen Laura und Sabrina Plattner mit enormen finanziellen Herausforderungen.