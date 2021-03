Ein Todesfall, 86 Neuinfektionen

Eine 97-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung starb im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der CoV-Todesfälle auf 241 im Burgenland. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 51 Covid-19-Patientinnen und -Patienten isoliert behandelt, davon sind 13 in intensivmedizinischer Behandlung. 1.898 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

64 positive Schnelltest-Ergebnisse

In den sieben Impf- und Testzentren nutzten bisher 180.113 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2. Am Mittwoch erhielten 64 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Bisher 14.633 Menschen geimpft

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab bisher 14.633 Menschen im Burgenland, 6.004 von ihnen bekamen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 20.637 Impfdosen verimpft. 112.531 Menschen sind bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.