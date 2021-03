Jagdgesetz mit Gatterjagd-Verbot beschlossen

Nachdem das Aus der Gatterjagd von der SPÖ bereits bekannt gegeben wurde, hatten die Initiatoren der ursprünglich geplanten Volksabstimmung diese zurückgezogen – mehr dazu in Keine Volksabstimmung über Gatterjagdverbot.

SPÖ: Gemeinden ersparen sich durch Absage viel

SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Bachmann verteidigte die Vorgangsweise und meinte, man müsse auch den Mut haben, eine Korrektur durchzuführen, „wenn das Volk das wünscht“. Das Ziel der Volksabstimmung, nämlich ein Verbot der Gatterjagd, sei erreicht worden, daher sei diese nun obsolet. Die Gemeinden würden sich durch die Absage viel Geld ersparen, denn es wäre ein „Wahnsinnsaufwand“, eine solche abzuwickeln.

ÖVP sieht Ausschaltung einer Interessensvertretung

ÖVP-Mandatarin Carina Laschober-Luif hingegen kritisierte, dass dem Jagdverband mit dem Gesetz die Selbstverwaltungsfähigkeit genommen wird und den Bezirksverwaltungsbehörden immer mehr Aufgaben aufgebürdet werden. „Mir ist unverständlich, warum eine unabhängige, gut funktionierende Interessensvertretung ausgeschaltet werden soll“, erklärte Laschober-Luif. Weiters monierte sie die Erhöhung der Jagdabgabe.

Grüne und FPÖ bedauern Absage der Volksabstimmung

Das Aus für die Gatterjagd sei ein „riesiger Erfolg“, so Wolfgang Spitzmüller von den Grünen. Es sei aber bedauerlich, dass es nun doch nicht zu einer Volksabstimmung kommt. Die SPÖ habe es geschafft, diese „mit einem Schachzug“ abzuwenden. Insgesamt sprach Spitzmüller von einem demokratiepolitisch bedenklichen Vorgang. Noch bis 2023 sei Jagd im Gatter möglich, gab er außerdem zu bedenken.

Auch für die FPÖ ist es „bedauerlich und ärgerlich“, dass die Volksabstimmung abgesagt wurde: „Das Engagement tausender Menschen wird mit Füßen getreten“, meinte Alexander Petschnig. Dieses Instrument der direkten Demokratie werde „ad absurdum“ geführt. Petschnig warnte davor, dass die Gatterjagd in ein paar Jahren durch die Hintertür wieder eingeführt werden könnte

Debatte über Öffnungsschritte

CoV-bedingt tagt der Landtag am Donnerstag nur mit der Hälfte der Abgeordneten. Nach der Fragestunde, in der Landesrat Dorner (SPÖ) den Abgeordneten Fragen zu den Themen Raumplanung und Sport beantwortete – wurde eine von der FPÖ beantragte aktuelle Stunde behandelt. Die Freiheitlichen fordern „die sofortige Öffnung und finanzielle Unterstützung der Gastronomie und Hotellerie“.

FPÖ für mehr Eigenverantwortung

Die Freiheitlichen wollen Druck auf die Bundesregierung machen und wollen, dass Wirtshäuser, Hotels oder Thermen wieder aufsperren dürfen. Für FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz sind die derzeitigen Regelungen überzogen und er forderte mehr Unterstützung für Gastronomie und Hotellerie. Tschürtz wollte auch mehr Eigenverantwortung der Bevölkerung. „Schauen wir auch, dass wir seitens des Burgenlandes unsere Wirte unterstützen mit diesem Corona-Tausender ab November – so lange diese Wirte geschlossen haben müssen“, so Tschürtz.

ÖVP: 7-Tage-Inzidenz viel zu hoch

Im Burgenland sei die 7-Tage-Inzidenz viel zu hoch, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Auch Landtagsabgeordnete und Landtagsmitarbeiter seien derzeit betroffen, so Ulram. „Umso bemerkenswerter ist dann, wenn man davon ausgeht und sagt, man wolle alles trotzdem aufsperren. Nicht einmal die Legislative kann in voller Stärke zusammentreten und dann will man alle anderen Betriebe sofort von heute auf morgen öffnen. Ich glaube, das wird in dieser Art und Weise nicht gehen“, sagte Ulram.

SPÖ für Hochfahren von Kultur und Wirtschaft

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich meinte, dass die Bundesregierung in der Coronaviruskrise versagt habe und er forderte ein verantwortungsvolles Hochfahren von Kultur und Wirtschaft. „Wir wollen eine sofortige und verantwortungsvolle Öffnung der Gastronomie, der Hotellerie, der Kultur und vor allem des Sports. Denn der Sport ist nicht das Problem, sondern die Lösung in dieser Angelegenheit“, so Hergovich.

Grüne: „Kinder-und Jugendsport öffnen“

Die Infektionszahlen im Burgenland seien exorbitant hoch, sagte die Landessprecherin der Grünen Regina Petrik und warnte vor voreiligen Öffnungen. „Wir können nicht gleich alles auf einmal öffnen, weil da kommen zu viele Menschen auf zu kleinem Raum zu nah zusammen. Dann schauen wir, wo ist es am sinnvollsten – und da sind wir offensichtlich über mehrere Parteigrenzen hinweg auch einig – beim Kinder- und Jugendsport“, so Petrik.