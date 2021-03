Was mit Altkleidung passiert

In jeder einzelnen burgenländischen Gemeinde ist zumindest ein Altkleider-Container des Roten Kreuzes zu finden. Insgesamt sind es 432 Behälter an 322 Standorten. Wer denkt, die alten Kleider würden an bedürftige Menschen verteilt werden, der irrt. Tatsächlich werden die Altkleider von der Firma ÖPULA in Großenzersdorf bei Wien gesammelt und dann, je nach Qualität, unterschiedlichen Zwecken zugeführt, so ÖPULA-Geschäftsführer Kurt Willheim. „50 Prozent sind tragfähige Bekleidung, 30 Prozent werden als Putzlappen verarbeitet, die kommen dann wieder zu uns in den Betrieb zurück und wir verkaufen die Putzlappen an die Industrie, zehn Prozent ist Dämmmaterial für die Autoindustrie und 10 Prozent ist Müll“, so Willheim.

Tragfähige Kleidung kommt nach Afrika

Die tragfähige Kleidung verkauft ÖPULA vor allem an Großhändler in Afrika, die diese wiederum an kleine Händler weiterverkaufen. In Afrika sei es üblich, dass auch Firmenchefs Second Hand Kleidung aus Europa tragen, so Willheim. Aus seinem Umsatz geht jährlich ein Fixbetrag ans Rote Kreuz. Dieses ist mit der Übereinkunft sehr zufrieden, sagte Rotes Kreuz Burgenland-Sprecher Manuel Komosny. „Weil Sachspenden einen unglaublichen Personalaufwand bedeuten, alleine die Sortierung und die ganze Administration dahinter. Das Wichtigste ist, neben dem Erlös, der dem Rettungsdienst zugute kommt, auch der Faktor Umweltschutz oder Re-Use“, so Komosny.

Wie viel genau die Rettungsorganisation durch die Altkleidersammlung einnimmt, will das Rote Kreuz nicht öffentlich machen. Es sei jedenfalls eine Unterstützung für den Rettungsdienst, den das Rote Kreuz selbst nicht kostendeckend anbieten könnte.