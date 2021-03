VHS setzen weiter auf Online-Kurse

Die Umstellung auf Online sei nicht ohne Folgen geblieben, sagt VHS-Geschäftsführerin Christine Teuschler. Man musste die Kurse reduzieren, nur etwa 20 Prozent konnten umgestellt werden, so Teuschler. Sie hofft auf eine baldige Rückkehr des Präsenzunterrichts, denn vor allem die ältere Kundschaft tue sich mit den Online-Kursen schwer.

Gleichstellung bei Impfung erwünscht

In Sachen Coronavirus-Sicherheitsmaßnahmen würde sich Teuschler zudem mehr Hilfe von offizieller Seite erwarten, etwa durch das zur Verfügung stellen von Testkits, damit das Lehrpersonal und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ort und Stelle getestet werden könnten und nicht dafür in die Testzentren müssten. Teuschler kritisiert auch, dass Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen früher geimpft werden als Vortragende in den VHS.

Für das neue Semester haben die VHS rund 800 Kurse vorbereitet – das reicht von den Kursen für einen Pflichtschulabschluss, über Kurse für einen Lehrabschluss, bis hin zur Berufsreifeprüfung. Dazu kommen Sprach- sowie Gesundheits- und Bewegungskurse.