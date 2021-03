Bankomatdiebstahl: Zwei Jahre Haft für 38-Jährigen

Das Trio war mit einem Auto ins Foyer einer Bank gefahren, befestigte den Bankomaten an einem Gurt und riss diesen aus der Verankerung. Der 38-jährige Rumäne bekannte sich schuldig. Ein Bekannter habe ihm im August 2018 in Rumänien vorgeschlagen, in Österreich einen Bankomaten zu stehlen.

Er habe mitgemacht, weil er das Geld gebraucht habe, er habe eine Tochter, die am Down-Syndrom leidet, sagte der 38-Jährige, der Vorstrafen in Rumänien und Spanien hat. In Spanien habe er nach dem Diebstahl in Nickelsdorf neuerlich versucht, einen Bankomaten zu stehlen, was gescheitert sei.

Urteil ist rechtskräftig

Der Staatsanwalt hatte allerdings Zweifel an der Geschichte des Mannes. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Leute immer zufällig an den Angeklagten herantreten, wenn Bankomaten zu stehlen sind. Der Verteidiger des Rumänen betonte, dass dieser „das untere Glied der Kette“ sei. Er sei der Fahrer gewesen und habe außerdem nur einen geringen Betrag bekommen. 10.000 Euro habe er erhalten, erzählte der 38-Jährige. Beim Aufschneiden des Bankomaten sei er nicht dabei gewesen.

Das Schöffengericht sprach den Angeklagten schuldig. Von der zweijährigen Haftstrafe werden ihm neun Monate Vorhaft abgerechnet, weil er in Österreich und Spanien bereits in U-Haft gesessen ist. Das Urteil ist rechtskräftig.