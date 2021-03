Schlepper in Horitschon festgenommen

Nach der Meldung des Jägers hielt die Polizei kurz nach 23.00 Uhr einen in Österreich lebenden 39-jährigen Türken an. Im Wagen waren vier Syrer ohne gültige Reisedokumente – ob sie einen Asylantrag stellten, war nicht bekannt. Der Mann war geständig, sie im Wald aufgenommen zu haben. Dann sollte er sie nach Wien fahren. Er wurde festgenommen und dann auf freiem Fuß angezeigt, da er über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügt. Weitere Ermittlungen laufen noch, hieß es von der Polizei am Mittwoch.