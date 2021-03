Sport

Platz sieben für Dujmovits im WM-Parallel-Torlauf

Bei der Snowboard-Parallel-WM in Rogla in Slowenien konnte Julia Dujmovits am Dienstag den Erfolg vom Vortag nicht wiederholen. Nach ihrem dritten Platz im Riesentorlauf belegte sie im Slalom Platz sieben.