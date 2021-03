HAK-Abendschule in CoV-Zeiten gefragt

Schulabbrecher, Arbeitslose, Wiedereinsteiger in das Berufsleben – die Palette jener Menschen, die die HAK-Matura nachholen wollen ist, laut Studienkoordinator Norbert Liebentritt recht groß. In Oberpullendorf sei das Angebot der HAK-Abendschule gratis – denn es sei eine Bundesschule, so Liebentritt.

Viele nutzen Arbeitslosigkeit zur Weiterbildung

„Ich wundere mich dann immer wieder, obwohl es uns im Burgenland jetzt schon zwölf Jahre gibt, dass viele noch immer nicht wissen, dass das eine kostenlose Ausbildung ist“, sagte Liebentritt. Man merke das gerade in Zeiten des Coronavirus, wo viele arbeitslos seien. Man habe es auch heuer schon gemerkt, dass man viele Studierende habe, die den Job verloren haben und sich nun im kaufmännischen Bereich weiterbilden wollen, so Liebentritt.

Derzeit rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Zielgruppe sind natürlich Burgenländerinnen und Burgenländer, aber es gibt aufgrund der Lage auch viele Studierende aus Niederösterreich und der Steiermark. Derzeit besuchen rund 60 Frauen und Männer die Abendschule. Unterrichtet wird jeweils Dienstag und Donnerstag von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr sowie jeden zweiten Freitag. Die restliche Zeit wird zu Hause via Lernsystem studiert.