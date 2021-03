Öffnungsschritte für Schneemann „Scheinlösung“

Das Burgenland wurde bei den Gesprächen mit der Bundesregierung in Sachen CoV-Lockerungen von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) vertreten. Die Bundesregierung habe es verabsäumt, klare Perspektiven zu geben, obwohl es seitens des Burgenlandes genügend Konzepte für das Öffnen von Gastronomie, Hotellerie und Kultur gebe, so Schneemann am Dienstag. Diese habe man schon vor eineinhalb Monaten auf den Tisch gelegt. Es fehle hier eine klare Vorgangsweise seitens der Bundesregierung. „Wir sind hier für diese Scheinlösungen und Scheinlockerungen eigentlich nicht zu haben“, so Schneemann.

Gesamtkonzept statt Einzellösungen

Er nennt hier etwa das Öffnen der Schanigärten ab Ende März: „Es braucht hier ein klares Konzept, wo man der gesamten Branche und der gesamten Gesellschaft eine Lösung anbietet und nicht mit so Einzellösungen wie den Schanigärten hier vorprescht, um die Bevölkerung scheinbar zufriedenzustellen.“

Dass Vorarlberg und nicht das Burgenland Testregion wurde, liege daran, dass die Zahlen im Burgenland zuletzt gestiegen sind, so Schneemann. Er habe das aber schon vorgeschlagen, als im Burgenland die 7-Tage-Inzidenz unter 100 lag. Damals sei man dem nicht nachgegangen, jetzt nehme man das Testregion-Konzept auf. „Also die Konzepte, die wir liefern, sind offenbar sehr gut. Sie werden nur zeitverzögert angenommen“, sagt Schneemann, der bei den Verhandlungen am Montag in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) dabei war. In Vorarlberg liegt die 7-Tage-Inzidenz in Vorarlberg derzeit bei 74, im Burgenland bei 182.

Wirtschaft ist enttäuscht

Dass ein österreichweites Aufsperren von Gastronomie und Hotellerie nun nicht, wie erhofft, endlich in greifbare Nähe rückt, sei ein herber Rückschlag für die Branche, sagt der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth. Bei den Betrieben herrsche Frustration und Enttäuschung. „Das Virus wird uns noch länger begleiten, wir müssen also einen praktikablen, gangbaren Weg finden, damit zu leben. Die Wirtschaft hat bereits bewiesen, dass die entsprechenden Werkzeuge funktionieren“, so Nemeth in einer Aussendung.