UPTS legt ÖVP-Anzeige gegen SPÖ zurück

Der UPTS habe nun aber in einem Schreiben mitgeteilt, dass es keine Anhaltspunkte gebe, um ein Tätigwerden zu rechtfertigen, bestätigten SPÖ und ÖVP am Montag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Stein des Anstoßes war ein Facebook-Posting der SPÖ Mogersdorf vor Weihnachten, in dem es hieß: „Wir durften mit Unterstützung unseres Landesrates Dr. Schneemann in jedem unserer Ortsteile eine Person, die es dieses Jahr besonders schwer hatte, mit 100 Euro in Bar beschenken.“

Die ÖVP ortete eine illegale Parteispende. Schneemann verteile Steuergeld an eine SPÖ-Ortsorganisation. Der UPTS sah darin aber die „Verteilung der Unterstützungsleistungen des Landes an in Not geratene Mitmenschen“ und keine Parteispende.

SPÖ fordert Entschuldigung

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bezeichnete die Entscheidung des UPTS als „weitere Niederlage für die niederträchtige und schäbige Anpatzpolitik der ÖVP Burgenland“ und forderte eine Entschuldigung. Er lasse nun eine Klage gegen die ÖVP prüfen. ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas sagte gegenüber der APA, dass die Volkspartei die Entscheidung des UPTS akzeptiere, dessen Meinung aber nicht teile. Für die ÖVP sei Schneemanns Vorgangsweise „moralisch nicht in Ordnung und parteipolitisch motiviert“.