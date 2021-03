16 Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr

14.184 Burgenländerinnen und Burgenländer waren im Februar arbeitslos – mehr als 1.800 davon waren in einer Schulung. Im Bundesländervergleich ist das der zweitniedrigste Zuwachs in Österreich. Besonders stark betroffen ist in Österreich der Westen – in Tirol etwa gibt es ein Plus von fast 135 Prozent, und das vor allem im Wintertourismus.

Stärkster Anstieg im Bezirk Neusiedl am See

Regional gibt es im Burgenland durchaus Unterschiede. Am stärksten ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Neusiedl am See gestiegen, hier gibt es ein Plus von 28 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr. Den geringsten Zuwachs gibt es im Bezirk Jennersdorf, hier gibt es ein Plus von sieben Prozent.

Von der Arbeitslosigkeit stärker betroffen sind Frauen, hier ist die Arbeitslosigkeit um fast ein Viertel gestiegen, bei ausländischen Arbeitnehmern sogar um ein Drittel. Sämtliche Branchen sind betroffen, vor allem der Fremdenverkehr und der Handel. Rückläufig ist hingegen das Angebot an Arbeitsplätzen – knapp 1.000 offene Stellen gibt es momentan im Burgenland, das ist ein Zehntel weniger als im Vorjahr.