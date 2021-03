Eisenstadt: Hallenbad soll bis Herbst saniert sein

Bis vor eineinhalb Jahren war man sich nicht einmal sicher, ob das Hallenbad in Eisenstadt sanierungsfähig ist – damals wurde sogar über einen Neubau nachgedacht. Mittlerweile herrscht Klarheit, so Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner, (ÖVP). „Wir können heute berichten, dass das Eisenstädter Hallenbad im heurigen Jahr umfassend saniert wird, und zwar so saniert wird, dass wir dieses Hallenbad wirklich zukunftssicher machen können und für die nächsten Jahrzehnte absichern können“, so Steiner.

ORF

Betonstützen und Dachfläche werden erneuert

Hauptpunkte der Arbeiten sind die Sanierung der tragenden Betonstützen sowie die Erneuerung der 2.500 Quadratmeter großen Dachfläche – mehr dazu in Eisenstadt: Hallenbad soll saniert werden. Damit wird eine ordentliche Statik des Gebäudes geschaffen. Zudem sind viele kleinere Maßnahmen geplant, erklärte Steiner. „Wir werden die gesamten Glasflächen erneuern, auch die sind schon 40 Jahre alt. Wir werden die Fassade auf Vordermann bringen. Aber wir werden auch verschiedenste Maßnahmen innerhalb des Hauses durchführen, die als Wünsche von den Nutzern, von den Vereinen und auch von Privatpersonen, gekommen sind“, so Steiner.

Kosten von zwei Millionen Euro

Die Sanierung soll im Juni beginnen und rund zwei Millionen Euro kosten. Möglich sei diese Investition vor allem durch die Anschubförderung des Bundes. Außerdem hofft man in Eisenstadt künftig auch auf eine Unterstützung des Landes bei den Instandhaltungskosten – diese belaufen sich pro Jahr auf rund 500.000 Euro.