Bittere Niederlage für Oberwart Gunners

Fünf Sekunden vor Schluss stand es 87:87 und Eric McClellan traf beim letzten Angriff der Kapfenberger mit der Sirene zum Sieg für die Steirer. „Das war ein Lucky Shot am Ende, da muss man ihm gratulieren dazu und sich eingestehen, dass man so verliert“, so Sebastian Käferle, Kapitän der Oberwart Gunners.

Fünf schnelle Außenspieler

Die Gunners mussten in der Partie aus Verletzungsgründen auf fast alle großen Spieler verzichten, wie zum Beispiel auf Renato Poljak. Das kurzfristig adaptierte System mit fünf schnellen Außenspielern ging in den ersten zwei Vierteln aber auf – die Oberwarter gingen mit sechs Punkten Vorsprung in die Pause. Danach wurde das Spiel aber enger – Oberwart nahm das Tempo ein wenig raus, vor dem letzten Viertel steht es 63:61 für Kapfenberg.

Käferle: Da geht es um Millimeter

Die Entscheidung fiel dann in einer turbulenten Schlussphase. Beim Stand von 87:87 und wenigen Sekunden auf der Uhr hatten die Oberwarter den Ball, doch Lawrence Alexander stieg ins Aus und ermöglichte Kapfenberg mit diesem Ballverlust eine letzte Chance. „Die Schlussphase hätte in beide Richtungen fallen können. Das Glück hätte auf unsere Seite fallen können, dann hätten wir glücklich gewonnen. Jetzt ist es auf ihre Seite gefallen. Am ende vom Tag ist der Sieg verdient“, so Horst Leitner, Trainer der Oberwart Gunners. „Am Ende war es bitter, dass er rausgestiegen ist, aber da kann man nichts machen, da geht es um Millimeter. Der glückliche Wurf am Schluss, der uns das Spiel kostet – aber wir müssen das Spiel abhaken, weiterschauen“, so Käferle. Kommenden Mittwoch spielen die Gunners in der Superliga gegen Wels, am Sonntag folgt dann das Cupfinale gegen Gmunden.