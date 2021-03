Arbeitnehmerveranlagung: Geld zurück vom Finanzamt

Rund 200 Millionen Euro bleiben jedes Jahr beim Finanzamt liegen – obwohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch darauf haben. Ab Montag, also dem 1. März 2021, bietet die Arbeiterkammer ihren Mitgliedern deshalb wieder ein umfassendes Beratungspaket. Sie verschickt Infos und Tipps über soziale Plattformen, man kann sich per Email an die AK wenden – auch telefonisch oder persönlich an speziell geschulte Expertinnen und Experten in allen AK-Bezirksstellen. Die Arbeiterkammer hat zusätzliches Personal eingeschult, um geringe Wartezeiten zu garantieren.

Im Schnitt 560 Euro – weit mehr möglich

Im Schnitt bekommt man bei einer Arbeitnehmerveranlagung 560 Euro- in vielen Fällen ist aber weit mehr möglich, bestätigt AK-Direktor-Stellvertreter Rainer Porics: „Besonders viel an Gutschrift dürfen jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten, die geringe und schwankende Einkommen haben, zum Beispiel Praktikantinnen und Praktikanten, Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, jenen die aus der Karenz oder Arbeitslosigkeit wieder in das Erwerbsleben treten.“

Homeoffice-Paket wirkt sich aus

Einen erhöhten Beratungsaufwand erwartet die Arbeiterkammer wegen des jüngst beschlossenen Homeoffice-Pakets – denn auch das wirkt sich steuerlich aus, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Nun sei klar geregelt, „dass bei Homeoffice auch Büro und Büroausstattung schon nach 26 Homeofficetagen pro Jahr geltend gemacht werden können, nämlich als Werbekosten in der Höhe von 300 Euro.“ Allerdings gilt, für das Jahr 2020 dürfen nur 150 Euro abgeschrieben werden, ab 2021 dann die vollen 300 Euro.