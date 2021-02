Chronik

Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) schwer verletzt worden. Der ungefähr 80-jährige Mann war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) mit.