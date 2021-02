Boom: Lange Wartelisten für Fahrräder

Die Fahrradhandlung Fassl in Pinkalfeld ist aktuell gut besucht. Radfahren ist längst zu einem Ganzjahressport geworden. Im Obergeschoss lagern Kinderfahrräder in allen Größen. Sie werden traditionell vor Ostern gekauft. Oft eine Nummer zu groß, weiß Fahrradhändler Franz Fassl: „Beim Kauf ist wichtig, dass das Kind den Boden mit den Zehenspitzen erreicht. Auch die Finger zu den Bremsen, das sollte passen. Dafür gibt es einen Fachhändler, der das richtig einstellt.“

Schritt in die Selbständigkeit zum richtigen Zeitpunkt

Peter Stengg, Ein-Mann-Unternehmer in Oberwart, serviciert und repariert Fahrräder, auch solche für Kinder: „Der Trend geht in Richtung Gewicht, darauf wird sehr geachtet. Auch die hydraulische Scheibenbremse ist bei Kinderfahrrädern im Kommen.“ Seine Werkstatt ist in einer Garage untergebracht. Gelernt hat Stengg sein Handwerk bei Franz Fassl. Stengg hat sich erst Mitte Februar selbständig gemacht. Die Auftragslage sei ausgezeichnet.

Fahrradproduktion kommt nicht nach

Händler Fassl muss seine Kundinnen und Kunden in diesen Tagen oft um Geduld ersuchen. Wer heute ein Kinderfahrrad als Ostergeschenk kaufen will, muss nehmen, was noch da ist: „Man kann derzeit wirklich nicht sagen, wann ein neues Fahrrad kommt. Wenn man ein bestimmtes Rad sucht oder will, ist man zu spät dran.“ Ein halbes Jahr Wartezeit für ein bestimmtes Modell – damit müsse man rechnen. Die Nachfrage nach Fahrädern ist weltweit so groß, dass die Firmen mit der Produktion nicht nachkommen.