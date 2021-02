Religion

Sonntag: TV-Gottesdienst live aus St. Margarethen

Der ORF-Gottesdienst am zweiten Fastensonntag wird live im Fernsehen aus der Passionsspielgemeinde St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) übertragen. Beginn der Übertragung ist am Sonntag um 9.30 Uhr in ORF 2.