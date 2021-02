Langlauf: Magdalena Scherz will nach oben

Von klein an war Magdalena Scherz sehr sportlich: Die große Leidenschaft war der Triathlon, im Sportgymnasium in Wiener Neustadt erkannte sie die Liebe zum Langlaufsport: „Ausdauersportarten mag ich am liebsten. Im Winter, im Schnee – das gefällt mir sehr gut, und wenn man sich selbst pusht, und Kraft und Ausdauer zusammenspielen. Das ist beim Langlaufen der Fall.“ Weil beide Töchter in Wiener Neustadt zur Schule gingen, entschied sich die Familie für einen Zweitwohnsitz dort. Viktoria und Magdalena trainieren fast täglich miteinander und unterstützen sich gegenseitig.

Trainer: Entwicklung geht steil bergauf

Vor drei Jahren entschied sich Magdalena Scherz nur noch fürs Langlaufen. Derzeit liegt sie im Europacup konstant unter den Top 15. Ihre Entwicklung geht steil bergauf. „Im Weltcup könnte es schon nächstes Jahr soweit sein, das traue ich ihr zu. Und bei der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen könnte sie schon in drei, vier Jahren fußfassen“, so ÖSV Nachwuchstrainer Stefan Rosenberger.

Familie: Sie soll glücklich sein

Neben dem Studium der Sportwissenschaften stehen für Magdalena Scherz täglich Trainingseinheiten auf dem Programm, egal ob im Schnee mit ihrer Schwester oder zuhause in Bruckneudorf beim Laufen. Für die Familie ist aber nur eines wichtig: „ich wünsche ihnen, dass sie die Ziele, die sie sich setzen, erreichen und dass sie glücklich dabei sind“, so Mama Sylvia Scherz.

Zwei mal war die Kaderathletin des ÖSV bei Junioren-Weltmeisterschaften dabei, einmal bei den Youth Olympics. Die Hoffnungen sind groß, dass sie bald auch in der allgemeinen Klasse bei Großereignissen am Start ist.