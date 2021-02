Krankenpflegeschule: Herausforderungen für neuen Direktor

Stefan Ivancsics, 36 Jahre alt, hat seine Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, sowie zum zertifizierten Praxisanleiter in Oberwart an jener Schule gemacht, deren Leitung er jetzt übernommen hat. Derzeit besuchen den Standort Oberwart 150 Schülerinnen und Schüler, in Frauenkirchen sind es 30. Auf Ivancsics kommen besondere Herausforderungen zu. Im nächsten Schuljahr wird es den letzten Diplomlehrgang ohne Matura an der Krankenpflegeschule geben. Danach wird der Diplomlehrgang in die Fachhochschule Burgenland am Campus Pinkafeld eingegliedert.

ORF

Fokus auf Pflegeassistenzberufe

Dafür müssen die Bewerber dann Matura haben, so Ivancsics: „Die dreijährige Diplomausbildung wird an die Fachhochschule wandern, und wir hier in Oberwart und Frauenkirchen werden uns dann auf die Ausbildung der Pflegeassistenzberufe fokussieren: Die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz und die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz werden dann hier und in Frauenkirchen möglich sein.“

ORF

Mehr Möglichkeiten für Diplomfachkräfte

Der Pflegeberuf hat Zukunft. In Österreich werden bis 2030 zwischen 75.000 und 100.000 Pflegekräfte benötigt. Diplomfachkräfte haben noch mehr Möglichkeiten. „Der große Vorteil: Ich habe hier bessere Spezialisierungsmöglichkeiten. Das reicht von zukünftigen Berufsbildern der Community Nurse, also der Gemeindekrankenpflegerin, bis hin zu speziellen Bereichen, wie der Onkologie oder der Palliative Care.“

Die Perspektive für Interessenten sei sehr gut, da es genug Ausbildungsplätze in Oberwart und Frauenkirchen gebe. Auch der Mindestlohn von 1.700 Euro netto soll ein Anreiz sein, so Ivancsics. Bis 30. April können sich Interessenten noch für den Diplom-Krankenpflegelehrgang anmelden.