Doskozil für Kurswechsel in CoV-Pandemie

„Corona ist die schwerste Zäsur unserer Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg“, so Doskozil in seinem Schreiben. Die Coronavirus-Politik sei gescheitert. Der Unmut in der Bevölkerung werde größer, „und wenn man das ignoriert, landet man in einer Situation wie in der ‚Flüchtlingskrise‘ 2015“, so Doskozil. „Die Bevölkerung hat genug von den ewigen Lockdowns. Existenzen werden vernichtet, und immer mehr Menschen, quer durch die Generationen, leiden deshalb unter schweren psychischen und physischen Problemen.“ Doskozil kritisierte auch die unterschiedlichen Coronavirus-Strategien – die „unkontrollierte Durchseuchung“, ebenso wie die langen Lockdowns. Ein Dauerlockdown würde nichts bringen, ebenso wie eine uneingeschränkte Öffnung, so Doskozil.

Doskozil für „massiven Ausbau der Testangebote“

Doskozil plädierte deshalb für einen Kurswechsel beziehungsweise einen „Plan B“ und im Zuge dessen, für ein Ausbauen der Testkapazitäten. Man müsse einen Kurs wählen, den die Gesellschaft aushält. „Die Gesellschaft braucht Normalität. Das geht nur, wenn wir das Testangebot massiv ausbauen. Getestet ins Lokal gehen, die Kinder in die Schule bringen, sich mit Freunden treffen, das ist eine viel bessere und wahrscheinlich auch gesündere Welt als die, in der wir gerade leben.“ Im Burgenland setze man das schon um – das Burgenland sei der „Testmeister Österreichs“.

Wenn sich große Teile der Bevölkerung testen lassen, sei das „wie ein Wellenbrecher gegen die Pandemie“. Im Burgenland filtere man mit einer Quote von rund 30 Prozent, so viele asymptomatische Fälle heraus, wie in keinem anderen Bundesland, so der Landeshauptmann. Parallel zum Testen müsse in die Forschung eines Medikaments investiert werden.

„Leiden ist nicht zur Gänze vermeidbar“

Doskozil plädierte dafür „die Wirklichkeit nicht schönzureden, sondern die Realität anzusprechen“. „Sagen was ist, bedeutet: Leiden ist nicht zur Gänze vermeidbar. Wer das verspricht, lügt. Wir können weder die vollständige Durchseuchung wollen, noch den ständigen Lockdown. Wer die unzähligen Opfer der Dauer-Lockdowns ignoriert, nur um den Kurs nicht ändern zu müssen, handelt zynisch“, so der Landeshauptmann. Es sei an der Zeit einen Plan B zu wählen, sonst würde man den soziale Frieden und die Gesellschaft gefährden.