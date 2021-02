Wohnbau: ÖVP sieht Landesversagen bei Aufsicht

Man könne von einem „Landesrechnungshofbericht mit Sprengkraft“ sprechen, hieß es am Freitag von der ÖVP. Das Land habe ihre Aufgabe als Aufsichtsbehörde nicht ordentlich ausgeübt, so Thomas Steiner, Obmann des Landesrechnungshofausschusses. „Es wurde nicht darauf geachtet, dass entsprechend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden sind, und daher – und das sagt der Landesrechnungshofbericht sehr eindrücklich – war es gar nicht möglich, sich inhaltlich mit den Revisionsberichten auseinanderzusetzen“, so Steiner.

ÖVP sehe Parallelen zu Commerzialbank

Steiners Kollege im Landesrechnungshofausschuss, Gerald Handig kritisierte, dass das Land sowohl als Aufsichtsbehörde, als auch als Förderstelle agiere: „Wir sehen das einerseits nicht nur als bedenklich, sondern andererseits auch vor allem hinsichtlich der Einhaltung der Förderkriterien stellt es für uns einen Interessenskonflikt dar.“

Für die ÖVP gebe es jedenfalls Parallelen zur Commerzialbank Mattersburg, auch hier hätte das Land in der Aufsicht schlampig gearbeitet. Kritisiert wurde zudem die Zusammenstellung des Wohnbauförderungsbeirates, da dieser aufgrund der SPÖ-Mehrheit im Land nun ausschließlich mit SPÖ-Vertretern besetzt sei, so Steiner. Der Landesrechnungshofbericht soll in einer der kommenden Landtagssitzungen diskutiert werden – mehr dazu in Gemeinnützige Bauträger: BLRH ortet Defizite.