Neufelder Seerestaurant sucht Pächter

Schon seit ein paar Wochen können Interessenten das direkt am Neufelder See gelegene 30-Zimmer-Hotel samt Restaurant besichtigen. Der Neufelder Bürgermeister Michael Lampel (SPÖ) hatte ursprünglich Angst, dass es schwer sein werde, in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einen neuen Pächter zu finden. „Ich muss sagen, trotz der Krise sind überraschend viele Anfragen gekommen. Knapp 20 Anfragen haben wir – interessante Anfragen“, so Lampel.

Interessierte sollen Konzepte vorlegen

Wer auch nach der Besichtigung daran interessiert bleibt, künftig das Seehotel- und -restaurant zu übernehmen, muss ein entsprechendes Konzept vorlegen, so Lampel. „Wichtig wird bei uns sein, dass natürlich die Gastronomie weiter funktioniert – sowohl im Strandbadbereich, als auch für den normalen Gast des Restaurants, dass aber auch genauso Zimmer angeboten werden, weil die Nachfrage nach Zimmern in Neufeld durch den Badesee da ist.“

ORF

Neuer Pächter soll bis zum Frühsommer feststehen

Um eine Entscheidung zwischen den Bewerbern treffen zu können, sind Hearings geplant, bei denen man sich auch Unterstützung von Branchenexperten holen will. Lampel hofft, dass der Name des neuen Pächters bis zum Frühsommer feststehen wird. Sollte es länger dauern, bis der neue Pächter aufsperren kann, werde man in jedem Fall eine Lösung finden, damit die Badegäste gastronomisch versorgt werden, so der Neufelder Bürgermeister.