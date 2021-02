CoV-Impfung weniger schnell als erhofft

Mehr als 107.000 impfwillige Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Covid-19-Impfung angemeldet. Am frühen Donnerstagnachmittag kam der Transporter nach Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung): Hausärztin Waltraud Jagnjic nahm die Boxen mit dem Impfstoff entgegen. Mit den gelieferten sechs Ampullen werden am Freitag insgesamt 48 Patientinnen und Patienten geimpft. Die richtige Lagerung der Ampullen ist sehr wichtig. „Ich krieg den Impfstoff am Vortag, damit er Zeit hat aufzutauen. Bei mir wird er maximal zwei Stunden vor der Impfung abgemischt und in Einzeldosen aufgezogen“, so Jagnjic.

Wer am Freitag in ihrer Ordination geimpft wird, das entscheidet die Buchungs- und Warteliste, die über das Land erstellt wird. Für Waltraud Jagnjic ist es selbstverständlich, als Impfärztin zu arbeiten. „Ich finde, die Covid-19-Impfung ist alternativlos zur Erkrankung. Also, habe ich mich auch gerne als Impfärztin gemeldet“, sagte Jagnjic.

Lange Wartelisten

Auch die burgenländische Ärztekammer freute sich über die Bereitschaft der Ärztinnen und Ärzte zu impfen. „Wobei die Bereitschaft noch größer wäre – wir haben auch schon Kontakte mit dem Land, angesucht wäre Impfordinationen aufmachen zu können, wir haben auch Zusagen – aber das ist limitiert durch die Anzahl der Impfdosen“, so der Präsident der Ärztekammer Burgenland Michael Lang.

In Siegendorf liefen die Vorbereitungen in der Ordination für den ersten Impftag. Auch hier würde man sich über mehr Impfstoff freuen, denn die Buchungs- und Wartelisten sind sehr lang.