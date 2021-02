Wohnzimmer-Tests ab 1. März in Apotheken

Die Wohnzimmertests sind vom Prinzip her mit den Tests in den Schulen vergleichbar: Die Proben werden mit einem Wattestäbchen nur im vorderen Nasenbereich entnommen. Jeder und jede Sozialversicherte ab 15 Jahren kann sich prinzipiell ab März mit der E-Card einmal im Monat eine Packung mit fünf Tests in einer Apotheke abholen. Allerdings werde man wegen Lieferverzögerungen nicht sofort alle gleichzeitig versorgen können, so Apothekerkammer-Präsident Dieter Schmid. „Es wird jede Apotheke ungefähr 400 Stück für Personen bekommen, also man sollte nicht unbedingt sofort hinlaufen. Es kommen jede Woche neue Tests. Es ist aber so, dass am Anfang nicht alle Tests vorhanden sein werden, so dass man nicht jedem gleich einen geben wird können“, so Schmid.

39 von 44 Apotheken bieten Schnelltests an

Sollte der Wohnzimmer-Test positiv ausfallen, muss man sich an die Behörde wenden und einen PCR-Test machen. Schon seit Anfang Februar kann man in den Apotheken gratis einen Coronavirus-Antigen-Schnelltest machen, der auch als Eintrittstest zum Beispiel für einen Friseurbesuch gültig ist. Das sei eine Erfolgsgeschichte, so Schmid.

Mittlerweile bieten bereits 39 von 44 Apotheken im Burgenland dieses Service an und es wird gerade auf das Online-Anmeldungssystem des Bundes umgestellt. „Das heißt, es können sich Kunden nach wie vor an die Apotheke wenden, aber in Zukunft auch via Internet, so wie man es von den anderen Teststraßen gewohnt ist, Termine buchen, und man bekommt dann ein Attest via E-Mail oder SMS ausgestellt.“ Die Online-Anmeldung erfolgt am einfachsten über die Homepage der österreichischen Apothekerkammer.