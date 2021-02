Coronavirus

Coronavirus-Fälle in Kindergärten

Die CoV-Zahlen steigen wieder deutlich. Erstmals seit fünf Wochen wurden am Mittwoch österreichweit mehr als 2.000 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet, 96 davon im Burgenland. Betroffen sind auch wieder Kindergärten, etwa in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) oder in Neudörfl (Bezirk Mattersburg).