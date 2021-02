Grenze: Tanner besucht Assistenzsoldaten

Seit 2018 stieg die Zahl der Aufgriffe an der grünen Grenze deutlich an. Wurden damals 534 gezählt, waren es ein Jahr später 1.350 und im Vorjahr schließlich 3.651. Im Kampf gegen Schlepper sei das Heer personell und technisch mit diversen Radar- und Nachtsichtgeräten gut aufgestellt, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einem Truppenbesuch in Klingenbach und Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

„Es ist notwendig, dass wir insbesondere was die Sicherheit unserer Soldaten anbelangt, wirklich auch technisch das hochwertigste Gerät zum Einsatz bringen. Davon konnten wir uns hier überzeugen. Das macht es auch möglich, weil mit dem Budget, das zwei Mal erhöht worden ist und mit Sonderinvestpaketen können wir sehr gut darauf reagieren und auch nachrüsten – dort, wo es notwendig sein sollte“, so Tanner.

Das transportable Bodenüberwachungsradar „Beagle“ dient zum Beispiel dem Erfassen und Verfolgen von Zielen, ebenso wie das Aufklärungsfahrzeug „Huszar“. Beide kamen dann auch gleich bei einer Übung zum Einsatz, bei dem zwei Schlepper von Assistenzsoldaten angehalten und kontrolliert wurden. Aus dem Fahrzeug holten die Soldaten vier Flüchtlinge – ein Vorgang wie er so gut wie jeden Tag im Burgenland vorkommt.

Aufgriffszahlen steigend

Trotz guter Ausrüstung – die Aufgriffszahlen sind auch heuer bisher steigend, sagte Militärkommandant Gernot Gasser. „Es sind erst ein paar Wochen ins Land gezogen, daher ist das noch nicht wirklich repräsentativ. Aber wenn es so weiter geht, dann macht mir das ein wenig Sorge. Wir dürfen nicht vergessen, es ist jetzt Winter und im Winter ist tendenziell eher ein geringer Zustrom zu erwarten. Der Sommer steht uns noch bevor. Und ich hoffe, dass es nicht so weiter geht, wie es angefangen hat“, so Gasser.

Insgesamt sind im Burgenland mehr als 600 Soldaten im Assistenzeinsatz. Neben dem Einsatz an der grünen Grenze unterstützen sie die Polizei auch bei den Kontrollen an den Grenzübergängen und bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie – Stichwort Contact-Tracing.