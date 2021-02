Erste ambulante Reha in Eisenstadt

Auf 900 Quadratmetern werden im ambulanten Rehazentrum am Stadtrand von Eisenstadt Patientinnen und Patienten therapiert. Abhängig von der Art der verordneten Rehabilitation, werden die Therapieeinheiten in einem Zeitraum von sechs Wochen an drei bis vier Tagen pro Woche durchgeführt, oder der Patient nimmt die Therapien bis zu zwölf Monate in Anspruch. Es wird der Bewegungsapparat trainiert und orthopädische Schmerzen therapiert. Auch Menschen mit Lungen-, Herz-, und Stoffwechselerkrankungen, sowie Problemen in Bereichen der Neurologie, Onkologie und Psychiatrie werden behandelt.

„Wir denken an den Arbeitnehmer, der mitten im Arbeitsleben steht, aber auch den Pensionisten, die Pensionistin, die eben auch ein soziales Umfeld zu Hause haben und unter Umständen diese Therapieblöcke mit uns individuell vereinbaren wollen. Wir sprechen da von zwei bis drei Stunden Therapiezeit“, so der Geschäftsführer des ambulanten Rehazentrums Eisenstadt Bernhard Schuster.

Reha wird zeitnah empfohlen

Eine ambulante Reha ersetze die stationäre Reha nicht. Beide Angebote würden einander ergänzen, so Schuster. Coronavirusbedingt ist eine Reha derzeit nicht nur möglich, sie wird dringend empfohlen, so die Ärztin Elke Böhm. „Viele Diagnosen wurden nicht erkannt. Es sind Herzinfarkte, Schlaganfälle übergangen worden. Es ist wichtig, auch jetzt zeitnah zu rehabilitieren – egal, ob das jetzt onkologisch ist, oder den Stütz- und Bewegungsapparat betrifft – damit man sagen kann, den Risikofaktoren hat man sich zeitnah gewidmet und die Mobilität und Arbeitsfähigkeit konnte wieder rasch erlangt werden“, so Böhm.

Betrieben wird das ambulante Rehazentrum Eisenstadt vom Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn, das zur VAMED-Gruppe gehört. Die Vamed Gruppe ist der größte Reha-Betreiber in Österreich und ist in 95 Ländern der Welt zu Hause – vom Burgenland bis Indien.