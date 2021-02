Landtag ab März wieder in voller Besetzung

Für die Teilnahme an der Landtagssitzung werden die Abgeordneten künftig quasi „Eintrittstests" machen. Darauf habe man sich mit den Klubs geeinigt, erklärt Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ):"Die Klubs machen davor in Eigenverantwortung Tests, damit gewährleistet ist, dass alle gesund am Landtag teilnehmen können. Natürlich halte ich daran fest, das ist mit den vier Fraktionen auch so ausgemacht, dass man am Weg in den Landtagssitzungssaal bis zum Platz die FFP2-Maske trägt, sie dort dann abnehmen kann. Die Voraussetzung ist, dass man vorher einen negativen Test im Klub meldet.“

Plexiglasscheiben zwischen den Sitzplätzen

Es bleibe den Klubs überlassen, wann und wo sie testen, allerdings dürften die Coronavirus-Antigen-Schnelltests nicht älter als 48 Stunden sein, so Dunst. Alle 36 Abgeordneten können dann mit einem negativen Testergebnis wieder im Landtagssitzungssaal Platz nehmen und niemand von ihnen muss auf die Besuchergalerie ausweichen. Sie sind durch Plexiglasscheiben zwischen den Sitzplätzen voneinander getrennt. Rednerpulte und Mikrofone werden weiterhin nach jeder Wortmeldung desinfiziert.