Neustart für Coffeeshop Company

Die Coffeeshop Company ist jetzt unter einem Dach mit Burger King Fastfood-Restaurants sowie den Rosenberger-Raststätten. Dort will die neue Eigentümerin, die TQSR-Group, in Zukunft Kaffee der Coffeeshop Company servieren. Der bisherige Eigentümer Marco Schärf, Kaffeeunternehmern in dritter Generation, trennt sich von seiner Firma in einer durch die Coronaviruskrise sehr schwierigen Zeit.

Als Eigentümer gebe es bessere Momente, als inmitten einer Krise ein Unternehmen zu verkaufen. „Als Unternehmer war das der perfekte Moment, weil ja dem Unternehmen die notwendige Weiterentwicklung garantiert ist – mit einer starken Gruppe im Hintergrund jetzt die Möglichkeiten der Krise auch zu nutzen, im positiven Sinne zu nutzen“, so Schärf.

Insolvenz im Vorjahr

2020 gingen die Schärfs mit ihrer „Alexander Schärf & Söhne“-Gesellschaft pleite. Die Coffeeshop Company war davon aber nicht betroffen. Die Gesellschaft mit Sitz in Neusiedl am See hat allerdings nur acht Mitarbeiter. Das weltweite Filialnetz mit insgesamt 2.500 Beschäftigten wird jeweils von selbstständigen Unternehmern betrieben, die dafür Lizenzgebühren zahlen. Die Zentrale in Neusiedl am See wird nicht mehr benötigt, wie das Gebäude in Zukunft genutzt wird, ist offen.

Große Zukunftspläne

Im Burgenland bleiben von der Coffeeshop Company nur mehr die Filialen in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) und Eisenstadt. Die 2.000 Quadratmeter große Kaffee-Erlebniswelt der Schärfs in Neusiedl am See wird aufgelassen. „Jedes Ende ist auch ein Neubeginn. Und die Frage ist nicht, was war, sondern die Frage ist, was machen wir jetzt daraus, und wir werden das Beste daraus machen“, sagt Marco Schärf. Für die Coffeeshop Company soll es in Zukunft jedenfalls bergauf gehen. Die neuen Betreiber planen, in Österreich jedes Jahr fünf bis zehn neue Filialen zu eröffnen. Marco Schärf betreibt von nun an seine neue Kaffee-Firma „Schärf & Sons“ in Wiener Neustadt.