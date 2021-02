Ab März: Austropop-Generationen im Duett

„In Zeiten wie diesen wollen wir zeigen, wie wichtig Zusammenhalt ist – auch und vor allem zwischen jungen und lang etablierten Künstlerinnen und Künstlern. Wir bringen Austropop-Legenden mit jungen österreichischen Musikerinnen und Musikern zusammen“, so Radio-Burgenland-Programmchefin Ursula Hofmeister.

Einzigartige Duette und Hintergrundgespräche

Dabei ergeben sich Paarungen wie Bilgeri und Ina Regen, Rudi Nemeczek und Alle Achtung, Steffi Werger und Der Nino aus Wien, Boris Bukowski und Folkshilfe, Joesi Prokopetz und Josh, Andi Baum und Norbert Schneider, Hansi K. & Monti Beton und Skolka, Ewald Pfleger von Opus mit Brofaction und viele mehr.

Fotostrecke mit 11 Bildern Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits

Sendungshinweis „Guten Morgen Burgenland“ mit Thomas May und Michael Pimiskern, von Montag bis Freitag, 5.00 bis 9.00 Uhr, Radio Burgenland

Die Radio-Burgenland-Hörerinnen und -Hörer erwarten einzigartige Duette und Hintergrundgespräche: So werden sie auch erfahren, wie es zu der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Seiler & Speer und Christian Kolonovits gekommen ist oder wer seit Jahrzehnten immer an der Seite von Peter Cornelius steht. „Wir freuen uns wieder auf viele intime und wunderbare Radio-Momente bei dem einen oder anderen Live-Act im ‚Musikmärz‘. Wir sind glücklich, dass wir unter Einhaltung aller Covid-Sicherheitsregeln die Künstlerinnen und Künstler in so ungewöhnlichen Paarungen zusammenbringen konnten“, so Hofmeister.

Fotostrecke mit 6 Bildern Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits Herb Dits

In den Jahren davor waren unter anderem Künstlerinnen und Künstler wie Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Kurt Ostbahn, EAV, Marianne Mendt, Andreas Gabalier, Gerd Steinbäcker, Maria Bill, Tom Petting, Carl Payer, und der erst kürzlich verstorbene Arik Brauer zu Gast.

Austropop hören und Auto gewinnen

Begleitet wird der „Radio Burgenland Musik-März“ erneut von einem Gewinnspiel, bei dem ein Auto verlost wird. Die Devise lautet: „Austropop hören und Auto gewinnen“. Es wird täglich von Montag bis Freitag ein Autoschlüssel ausgespielt. Einer der Autoschlüssel wird im Finale am Freitag, dem 19. März 2021, das Gewinnerauto starten.

Spielregeln für das Gewinnspiel: