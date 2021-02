Verein setzt sich für Krankenhaus Gols ein

„Gesundheit neu gedacht“ ist das Motto des Vereines, der Informationsveranstaltungen und Aktionen plant – sobald es die Coronavirus-Situation wieder erlaubt. Dabei sei denen die Bevölkerung eingeladen, mitzumachen und mitzugestalten, heißt es seitens des Vereins.

Wer ein Krankenhaus neu errichtet, müsse auch die Anforderungen und Wünsche der Menschen berücksichtigen. Darüber hinaus auch die Bedürfnisse der Anrainer in unmittelbarer Nähe. "Der Bezirk Neusiedl am See ist der am schnellsten wachsende Bezirk des Burgenlandes. Der Standort beim Kreisverkehr Gols/Weiden kann die ohnehin angespannte Verkehrssituation, die erhöhte Lärmbelastung und alle mit dem Vollbetrieb eines Krankenhauses zusammenhängenden Faktoren am besten meistern“, so Vereinsobfrau Brigitte Steininger