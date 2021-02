61 Neuinfektionen im Burgenland

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) nutzten bisher 128.003 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung. Am Sonntag erhielten 18 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 46 Erkrankte behandelt, neun davon intensivmedizinisch.

9.700 Personen wurden bereits geimpft, 5.690 davon erhielten bereits die zweite Dosis, teilte der Koordinationsstab des Landes am Montag mit. Für die Impfung vorgemerkt sind 104.354 Personen.