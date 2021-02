Sport

Bad-Schließung sorgt für Vereinswechsel

Die Schließung des Hallenbads Neusiedl am See wegen Einsturzgefahr hat auch Auswirkungen auf den Sport. Mehrere Talente der Schwimmunion Neusiedl am See wechselten den Verein. Sie schwimmen nun für die Eisenstädter Schwimmunion.