11.340 Personen sind bereits genesen. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 46 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind neun in intensivmedizinischer Behandlung. 1.122 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Stand der Impfungen

Die Schutzimpfung haben bisher im Burgenland 8.506 Personen erhalten, davon erhielten 5.690 bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden somit 14.196 Impfdosen verimpft.