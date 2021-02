Diözese Eisenstadt: Neue Seelsorgeräume

Ein Seelsorgeraum bedeutet, dass mehrere Pfarren quasi zu einer Einheit zusammengeschlossen werden. Die einzelnen Pfarren bleiben zwar rein rechtlich erhalten, sie arbeiten aber intensiver zusammen. Ein Seelsorgeraum besteht meist aus drei bis vier Pfarren, um die sich dann ein bis zwei Priester kümmern, erklärt der Leiter der Abteilung „Pastorale Dienste“ in der Diözese Eisenstadt, Richard Geier. Ziel sei es, dass sich etwa die Pfarren gemeinsam überlegen wie Gottesdienste aufgeteilt werden können oder wie die Sakramente gespendet werden können, wenn nur ein Priester verfügbar ist.

„Neues Bewusstsein für Kirche schaffen“

Seit dem Jahr 2015 werden die Seelsorgeräume Schritt für Schritt umgesetzt. In Zeiten des Priestermangels sei das eine notwendige Maßnahme, so Geier. Im Burgenland setze man auf kleine Einheiten, die Kirche soll im Dorf sein, der Pfarrer weiterhin Ansprechpartner. „Der Nebeneffekt, der aus diesem Anlass entsteht, ist das eigentliche Ziel, das wir erreichen wollen: Ein neues Bewusstsein von Kirche, dass man mit anderen zusammengehört, dass man eine große Gemeinschaft ist, dass das Ganze auch eine spirituelle Dimension bekommt“, so Geier.

Neue Seelsorgeräume im Detail

Bis zum Jahr 2025 soll es in Summe 42 Seelsorgeräume geben. Die vier neuesten wurden in den Bezirken Neusiedl am See, Oberpullendorf und Güssing geschaffen. Konkret errichtet wurden hier: