61 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

Eine 88-jährige Frau und ein 67-jähriger Mann – beide aus dem Bezirk Güssing – sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 43 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind neun in intensivmedizinischer Behandlung.

Bisher rund 119.000 Antigen-Schnelltests

Aktuell infiziert sind im Burgenland insgesamt 514 Personen, 1.094 weitere befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne. In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren haben bisher 119.395 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung genutzt. Am Freitag erhielten 21 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.