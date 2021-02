Neuer Aufbaulehrgang im Pannoneum

In Mattersburg und Oberpullendorf gibt es bereits einen Aufbaulehrgang, nun kommt im Pannoneum in Neusiedl am See ein dritter Standort dazu. Die dreijährige Ausbildung wird in normaler Schulform absolviert – also in einer Schulklasse und mit geregelten Unterrichtszeiten. Zur Zielgruppe sagte Pannoneum-Direktorin Alexandra Laminger: "Das sind zum einen die Absolventinnen und Absolventen von Fachschulen für wirtschaftliche Berufen, von Hotelfachschulen – so wie wir sie hier am Pannoneum selbst führen – aber auch für junge Damen und Herren, die die Handelsschule abgeschlossen haben und dann die Berechtigung haben, den Aufbaulehrgang zu absolvieren. Zielgruppe sind aber auch Lehrlinge aus artverwandten Berufen, die im Anschluss hier den Aufbaulehrgang besuchen können.“

Viel Praxis und dann Matura

Der Aufbaulehrgang sei bewusst eine praxisorientierte Ausbildungsform, so Laminger: „Dementsprechend ist auch ein Praktikum im Sommer vorgesehen, vor dem Eintritt in den dritten Jahrgang. Das Praktikum umfasst eine Zeitspanne von acht Wochen und kann in allen Bereichen der Wirtschaft, aber auch in der Hotellerie und Gastronomie gemacht werden.“

Abgeschlossen wird der Aufbaulehrgang mit der Matura. Dazu gibt es diverse Berufsberechtigungen, etwa den Bürokaufmann oder den Hotel- und Gastgewerbeassistenten. Gerade in diesen Branchen gebe es Bedarf an Arbeitskräften, so SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winker. Die Anmeldefrist endet am 26. Februar, man hofft auf eine Klasse mit etwa 20 bis 25 Schülern.