Neun Verletzte nach Glatteis-Stürzen

Wie die Landessicherheitszentrale Burgenland am Mittwochmorgen mitteilte, wurden keine Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis gemeldet. Sehr wohl aber dürften die Gehsteige recht vereist gewesen sein. Aus den Bezirken Eisenstadt-Umgebung, Neusiedl am See sowie Mattersburg wurden insgesamt neun Verletzte gemeldet, die bei Glatteis gestürzt sind. Die Personen erlitten Bein-, Kopf- und Schulterverletzungen.

Spaziergänger am Neusiedlersee eingebrochen

Am späteren Dienstagnachmittag sind in Podersdorf in der Nähe des Leuchtturms zwei Personen ins Eis des Neusiedlersees eingebrochen. Der Mann und die Frau konnten sich noch selbstständig aus dem Eis befreien. Während der Mann unverletzt blieb, musste die Frau vom Notarzt versorgt werden. Die Gemeinden rund um den See sowie auch mehrere Tourismusorganisationen hatten in den vergangenen Tagen immer wieder vor der teilweise nicht tragfähigen Eisdecke auf dem See gewarnt.

Mit den ab Mittwoch steigenden Temperaturen dürfte die Eisdecke auf dem Neusiedler See weiter instabiler werden und wohl im Laufe der nächsten Tage wieder verschwinden.