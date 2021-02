Faschingsdienstag ohne närrisches Treiben

„Die Krebsler“ organisieren seit Jahrzehnten das närrische Treiben und die „Kapplsitzungen“ in Oberpullendorf. Tausende Faschingsfans sind jedes Jahr dabei und feiern bis in die Nacht hinein. Die Hauptstraße ist eine bunte Partymeile. Am diesjährigen Faschingsdienstag ertönt kein „Pulai, Pulai“, der Fasching macht Pause. „Natürlich fehlt uns das, es fehlt der ganzen Stadt“, so Anneliese Schmucker, von der Faschingsgilde „Die Krebsler“. Man freue sich auf kommendes Jahr und werde dann noch imposanter feiern.

Oberpullendorf ohne traditionellen Faschingsumzug

Vorfreude auf nächstes Jahr

Was die Mitglieder der Faschingsgilde besonders vermissen, ist die gute Kameradschaft. „Natürlich ist das ein großer Teil. Im Normalfall haben wir uns täglich gesehen und das geht uns schon immens ab, wenn man dann alleine auf der Couch sitzt und niemanden sieht und hört, ist das natürlich nicht ganz einfach“, so Gerlinde Heger. „Die Krebsler“ wünschen sich jedenfalls, dass der Fasching im nächsten Jahr wieder nach Oberpullendorf zurückkehrt.

Kein Kabarett in Güssing

Auch in Güssing ist heuer vom Faschingstreiben keine Spur. Vor einem Jahr war die Stimmung in Güssing eine ganz andere: Mit viel Witz und Show strapazierten die Akteure des Faschingskabaretts die Lachmuskeln der Besucher. Heuer blieb die Bühne leer. „Das Faschingskabarett vom Musical Güssing gibt es jetzt seit 37 Jahren, also 1984 das erste Mal, und das erste Mal in der Geschichte des Kabaretts kann es nicht stattfinden. Das ist schon etwas, das ganz besonders ist, im negativen Sinn besonders ist, aber es ist heuer nicht anders möglich“, so Marianne Resetarits, Intendantin des Musicals Güssing. Wenn es kein Kabarett gibt, pausieren auch die beliebten politischen Pointenschleudern. „Dieses vergangene Jahr hätte uns ja Unmengen an Unterlagen gebracht, aber leider hat uns die Pandemie reingepfuscht“, so Klaus Kroboth, Akteur „Frau Blideritsch“.

Ein Fasching ohne Kabarett in Güssing

Auch in Oberwart wird am Faschingsdienstag normalerweise kräftig gefeiert, heuer herrscht im Stadtzentrum absolute Stille. Jetzt hoffen alle auf nächstes Jahr, dann soll am Faschingsdienstag in Oberwart wieder so richtig die Post abgehen.