Testbus startet am Dienstag in Maria Bild

Der Bezirk Jennersdorf hat im Vergleich zu allen anderen Bezirken in Österreich die zweithöchste 7-Tage-Inzidenz, nur im Bezirk Hermagor in Kärnten ist der Wert noch höher. Dieser Entwicklung wolle man mit dem Testbus noch aktiver entgegensteuern, so Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Bundesheers sind im Testbus unterwegs, der auch im Bezirk Güssing Station macht. Die Anmeldungen zum Testbus erfolgen laut Landesrat wie gewohnt über das Bundes-Anmeldetool.

Testbus-Stationen: