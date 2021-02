Chronik

Eissegler nutzen Neusiedler See

Wir haben am Montag einen Blick auf den teilweise zugefrorenen Neusiedlersee geworfen. Dieser hatte auch am Montag – laut Eistelefon – eine zu dünne Eisschicht zum Eislaufen, aber so wie am Sonntag waren trotzdem wieder einige Burgenländer Eislaufen und Eissegeln – zu beobachten auch in Mörbisch.