Impfstart für Hochrisikopatienten über 80

1.200 Burgenländerinnen und Burgenländer, die älter als 80 Jahre sind und zu einer Hochrisikogruppe zählen, werden ab Donnerstag geimpft. Er bitte die Angehörigen, im Bedarfsfall bei der Organisation und Abwicklung zu helfen, so Schneemann. Außerdem ersucht er auch die Gemeinden um unbürokratische Unterstützung, damit alle jene ihre Impfung bekämen, die für die kommenden Tage vorgesehen seien. Diese Impfungen erfolgen vorrangig bei 30 Impfärzten, die über das gesamte Burgenland verteilt sind und wohnortnah und niederschwellig diese Impfungen vornehmen.

100.000. Anmeldung zur Schutzimpfung

Am Montag gab es die 100.000. Anmeldung zur Covid-19-Schutzimpfung im Burgenland. Mehr als ein Drittel der burgenländischen Bevölkerung über 16 Jahren ist daher für die Impfung vorgemerkt. Mit der Impf-Infrastruktur, die man im Burgenland auf die Beine gestellt haben, könnte man 70.000 bis 100.000 Menschen im Monat impfen, so Schneemann. In zwei bis drei Monaten wäre die gesamte Bevölkerung durchgeimpft – hätten man genügend Impfstoff. Der Bund müsse bei der Impfstoffbeschaffung daher schnell in die Gänge kommen.