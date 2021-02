Semesterbeginn mit Selbsttests

Montagmorgen in der Mittelschule Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung): Die Schülerinnen und Schüler wurden mit Desinfektionsmitteln und dem Hinweis auf die Maskenpflicht begrüßt. Anschließend wurde in den Klassenzimmern ein Schnelltest gemacht. Die Kinder schauten sich einen kurzen Film an und testeten sich dann unter Anleitung der Lehrerinnen und Lehrer selbst. In ein paar Minuten war der sogenannte „Nasenbohrertest“ erledigt. Die Schülerinnen und Schüler in Siegendorf hatten kein Problem damit. Sie hätten es nicht unangenehm empfunden und für sie sei das Testen schon normal, erzählten die Jugendlichen.

Unterricht im Schichtbetrieb

Die Tests werden in der Mittelschule regelmäßig einmal pro Woche gemacht. Die Kinder seien sehr lernfähig und auch die Volksschüler würden Test sehr schnell allein machen, erzählte die Siegendorfer Schuldirektorin, Rita Stenger. Unterrichtet wird an der Mittelschule derzeit im Schichtbetrieb – das heißt zwei Tage in der Woche im Klassenzimmer und drei Tage daheim über das Internet, erklärte Lehrerin Christina Petermann. Man müsse die richtige Mischung finden, aber an der Schule gebe es ein gutes Team, das sehr eng miteinander zusammenarbeite.

In der Volksschule findet der Unterricht wieder zur Gänze in der Schule statt. Dort werden die Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche getestet – mehr dazu in Die neuen Regeln. Schichtbetrieb, regelmäßige Schnelltestungen und die anderen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind in den Schulen vorläufig bis Ostern geplant.