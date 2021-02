Valentinstag: Blühende und süße Umsätze

Der Valentinstag am Sonntag war vor allem für den Blumenhandel der erste wichtige Umsatzbringer in diesem Jahr. Sowohl Gerald Zetter, Geschäftsführer eines Gartencenters in Jormannsdorf, als auch Michaela Grandits von einem Blumenfachgeschäft in Oberwart, waren trotz der schwierigen Lage, mit dem Umsatz zufrieden.

„Wir sind zufrieden. Wir haben eigentlich einige sehr gute Tage gehabt. Wir merken, dass die Leute im Land sind – die Energieferien sind ins Wasser gefallen“, sagte Grandits. „Ich würde sagen, dass es vom Umsatz her gleichgeblieben ist“, so Zetter. Seit wenigen Tagen gibt es beim Blumen- und Gartencenter eine kleine Innovation: einen Container, wo man rund um die Uhr Blumen kaufen kann.

Pralinen und Torten

Für viele ist der Valentinstag ohne Blumen undenkbar. Aber es wurden auch gerne regionale Süßigkeiten geschenkt – wie Pralinen. „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Kunden auch in dieser schwierigen Zeit kommen und uns unterstützen“, so Sandra Spiegel von der Pralinen-Manufaktur in Bad Tatzmannsdorf. Neben Pralinen wurden am Valentinstag auch andere liebevoll dekorierte Leckereien, wie Torten nachgefragt. „Wir haben uns überlegt, was wir machen können und wir sind mit dem Umsatz ganz zufrieden. Natürlich könnte es besser sein, wenn Bad Tatzmannsdorf ausgebucht wäre, aber wir kämpfen uns durch“, so Christian Kaplan, Konditor in Bad Tatzmannsdorf.

Die Restaurants blieben an diesem Tag leer. In vielen Gasthäusern wurde dennoch aufgekocht – Stichwort: Take away. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer dürften die Burgenländerinnen und Burgenländer für Valentinstagsgeschenke rund sechs Millionen Euro ausgegeben haben.