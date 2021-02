Fischproduzenten setzen auf Fastenzeit

Der traditionelle Heringsschmaus am Aschermittwoch lässt sich auch aus heimischem Fisch schnell und kostengünstig herstellen. Angefangen vom Frischfisch über Räucherfisch bis hin zu Pasteten bieten die regionalen Fischproduzenten eine breite Produktpalette an. Zwar wird der Großteil der in Österreich verzehrten Fische importiert, dennoch wird heimischer Fisch immer mehr nachgefragt.

„Wir haben im Burgenland 13 Berufsfischer um den Neusiedler See. Bei der Teichwirtschaft haben wir über 500 Teiche, die für die Produktion geeignet wären. Wir haben auch drei Indoor-Aquakulturanlagen. Das Interesse ist da, hier mehr zu produzieren und der Bedarf ist auch steigend“, so Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich.

Regionale Direktvermarktung punktet

Die Gastronomie ist den Fischproduzenten zwar weggebrochen. Dennoch konnte dieser Absatzmarkt bald kompensiert werden. Die Konsumenten kaufen den heimischen Fisch im Handel, auf Bauernmärkten und verstärkt im Abhofverkauf. Die Konsumenten suchen das Gespräch mit den Produzenten.

„Die Konsumenten haben Vertrauen in uns und werden zu Stammkunden. Sie wollen jemanden, mit dem sie über die Produktion, über neue Produktkreationen und über den Kauf sprechen können. Das ist die Stärke der regionalen Direktvermarktung“, so Fischzüchter Gerald Hochwimmer aus Sigleß (Bezirk Mattersburg). Gekauft werden bei den heimischen Fischarten hauptsächlich Karpfen, Saiblinge, Forellen, Zander und Wels.