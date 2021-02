Immer mehr Urnenbestattungen

Allein in der der katholischen Pfarre Oberwart die derzeit zirka 3.500 Gläubige umfasst gab es 2020 19 Urnen und 26 Sargbegräbnisse. 2012 waren es nur zwei Urnen und 35 Sargbegräbnisse. Der katholische Friedhof in Oberwart wird, so wie auch der evangelische und der reformierte Friedhof, von der Pfarre selbst betrieben. Eine Urnenwand ist nicht geplant.

„Man hat sich dagegen entschieden – wegen der Anschaffungskosten, aber auch weil wir einen Vortrag gehört haben, wo uns gesagt wurde, dass es gut ist, wenn Urnen in die Erde bestattet werden, weil es auch symbolisch dafür steht, dass man sich verabschiedet und abschließt. Bei uns hat man zwar nicht die Möglichkeit, sich in einer Urnenwand beisetzen zu lassen, aber in bestehende Gräber, oder Rasengräber“, so Friedhofsverwalter Christian Krutzler.

Nachfrage nach plegeleichten Bestattungsformen

Bei den Angehörigen steigt die Nachfrage nach pflegefreien Bestattungsformen. Die Hinterbliebenen leben oft weit vom Friedhof des Verstorbenen entfernt. „In unserer ländlichen Region, bleiben die jungen Familienmitglieder kaum in der Region – da ist es wesentlich pflegeleichter eine Grabstelle zu haben, die vom Friedhof mitgemäht oder gegossen wird“, sagte der Friedhofsverwalter der evangelischen Kirche Oberwart und Bestatter Gerald Tölly.

Rasengrab oder Urnenhain

In der evangelischen Kirchengemeinde Oberwart waren im vergangenen Jahr von 20 Bestattungen 10 Urnenbeisetzungen. 1979 wurde hier bereits eine Urnenwand gemacht. In den letzten Jahren wurde gleich beim Eingang des Friedhofes ein Urnenhain mit Lärchenkästen geschaffen- auch hier gibt es die Möglichkeit ein Rasengrab – für einen Sarg oder eine Urne – zu nehmen.

„In der Ursprungsidee sagt Paulus schon im neuen Testament, dass nicht der Körper – so wie wir ihn heute kennen – auferstehen wird, wenn wir tot sind – sondern, dass es eine geistliche Auferstehung sein wird. Es wird ein geistlicher Leib auferstehen, sagt Paulus bei Korinther, der durchdrungen ist von göttlicher Kraft und der bei Gott ewig lebt“, so die Evangelische Pfarrerin Sieglinde Pfänder.

Reformierte Kirche möchte Waldfriedhof

Auch in der reformierten Kirchengemeinde in Oberwart machen Urnenbestattungen mittlerweile 30 Prozent der Begräbnisse aus. Es gibt zum einen die Möglichkeit die Urne in ein bestehendes Grab beizusetzen. „Es gibt auch neue Gräber, wo wir die Urnen in spezielle Gräbstätten geben. Man kann entweder direkt in einer Urnensäule bestattet werden, wenn man nicht in die Erde will. Man kann auch vor einem kleinen Grabstein die Urne in der Erde beisetzen und sprichwörtlich das Gras darüber wachsen lassen – was pflegeleicht für die Angehörigen ist“, sagte der Kurator der reformierten Kirche Oberwart Werner Gangoly.

Auch ein Waldfriedhof wäre angedacht. „Die Idee wäre gewesen hier anschließend von der Gemeinde ein Grundstück zu bekommen und einen sogenannten Waldfriedhof zu machen, wo die Urnen direkt an einem Baum bestattet werden – eine sogenannte Baumbestattung – das wäre für alle Konfessionen und auch für alle Religionen. Wir haben der Gemeinde angeboten, das zu verwalten, weil es direkt neben uns liegt. Bisher haben wir leider keine positive Antwort bekommen“, so Gangoly.

Diverse Urnenmodelle

Bei den Urnen gibt es Metallurnen, wo auch die Aschenkapsel aus Metall besteht. Mittlerweile gibt es auch Keramik- oder Holzurnen und biologisch abbaubare Urnen. „Biologisch abbaubare Urnen müssen verwendet werden, wenn sie mit dem Erdreich in Berührung kommen. Jede andere Form der Urne kann verwendet werden, wenn sie in einer Urnenstähle ist, oder in einem Urnenhain, oder wenn Urnen zu Hause privat verwahrt werden – also außerhalb eines Friedhofes“, erklärte der Oberwarter Bestatter Ladislaus Gangoly.

Auch für die Restasche gibt es die Möglichkeit diese in eine kleine Urne zu geben und zu Hause aufzubewahren, oder sich die Asche zu einem Diamanten pressen zu lassen. Das Andenken an die Lieben bewahren steht jedenfalls im Vordergrund. Viele Gemeinden oder Kirchen sind derzeit dabei auf ihren Friedhöfen Bestattungsmöglichkeiten für Urnen zu schaffen.