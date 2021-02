Erste Impfungen in Impf- und Testzentren

Im Messezentrum Oberwart, wo es bereits seit Wochen zwei Coronavirus-Teststraßen gibt, wurde nun auch ein Impfzentrum eingerichtet. Das Bundesheer und das Rote Kreuz sind für die Logistik zuständig, sagte Rot-Kreuz-Einsatzleiter Marcel Wallner. „Nach der Anmeldung kommt man zu dem Arztgespräch – bei dem wird man über die Impfung aufgeklärt. danach kommt man zur Impfung. Wir haben zwei Ärzte, die die Impfung durchführen. Nach der Impfung kommt man in die Wartezone, wo man 20 Minuten warten muss. Wenn keine Beschwerden auftreten kann man dann nach Hause fahren“ ,so Wallner.

Ärzte und Gesundheitspersonal wird geimpft

Mehr als 200 Personen, allesamt Mitarbeiter im Gesundheitswesen, werden am Samstag in Oberwart geimpft – vor allem Ärzte und Ordinationspersonal. „Es war nur ein kurzes Sticherl, hat überhaupt nicht weh getan. Ich arbeite im Gesundheitsbereich, außerdem gibt es zur Impfung keine Alternative, wenn wir in absehbarer Zeit wieder ein normales Leben führen wollen“, so eine der Geimpften. „Ich möchte nicht krank werden, oder daran sterben, denn eine gewisse Gefahr ist doch da. Ich habe viel Kontakt mit Menschen, darum finde ich das ganz wichtig“, so eine andere Frau.

Einer der Impfärzte in Oberwart ist der Allgemeinmediziner Gerald Koller aus Grafenschachen. „Wir verimpfen heute den Impfstoff von AstraZeneca und aussuchen können sich das die Impflinge heute nicht. Im fünf-Minuten-Takt kommen die Menschen zu uns“, so Koller.

Februar: Impfung immer am Wochenende

Das Interesse für eine Coronavirus-Schutzimpfung in der burgenländischen Bevölkerung ist groß, daher bleiben die Impfzentren auch in den nächsten Wochen bestehen, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Samstag in Oberwart. „Es ist für den Monat Februar angedacht, dass wir immer an den Wochenenden impfen. Wir haben über 7.100 Impfdosen zur Verfügung“, so Schneemann. Nächstes Wochenende sollen 1.200 Impfdosen an Über-80-jährige Hochrisikopatienten verabreicht werden.