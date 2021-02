Lerncamps in den Sommerferien

Die Lerncamps mit Präsenz finden in der zweiten und dritten Augustwoche statt – jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Der Fokus liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Teilnehmen können Kinder ab der Vorschule bis zur achten Schulstufe. Am Vormittag lernen die Kinder mit Pädagoginnen und Pädagogen, der Nachmittag werde spielerisch gestaltet. Bewegung und Sport stehen hier im Vordergrund.

Eingebunden werden auch ortsansässige Sportorganisationen und Vereine, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). „Wir wollen den Schwerpunkt beim Lernen auch auf den Spaßfaktor setzen. Weil nur, wenn man etwas mit großer Freude macht – und das ist bei Kindern in diesem Alter von großer Bedeutung – dann machen es die Kinder gerne. Es ist das große Ziel, dass die Kinder mit Spaß hinkommen, Vergnügen haben, rausgehen und sagen, das war ein cooler Tag und nebenbei haben sie auch noch viel gelernt“, so Winkler.

ORF

13 Standorte im Burgenland

Die Kosten für eine Woche belaufen sich auf 85 Euro pro Kind – darin enthalten sind auch Verpflegung und Lernmaterial. Die restlichen Kosten trägt das Land. Die 13 Standorte sind über alle burgenländischen Bezirke verteilt, eine Anmeldung ist ab 15. Februar möglich. So wie vergangenes Jahr wird es auch heuer wieder das „digitale Lernen“ geben, das findet dann in der vierten August- und der ersten Septemberwoche statt. Ziel sei es auch, Kinder beim Schuleinstieg beziehungsweise Schulwechsel zu unterstützen.